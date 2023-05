Racing x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Racing e Flamengo se enfrentam hoje, quinta, 04 de maio (04/05), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio Presidente Perón, o "El Cilindro", em Avellaneda, Argentina, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming Star+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Favorecido pela derrota do Aucas para o Ñublense na última terça-feira, o Rubro-Negro pode alcançar o topo da tabela, mas terá de vencer por uma diferença de pelo menos três gols. Isso porque o Racing lidera com seis pontos e três gols de saldo, enquanto o Flamengo é o segundo, com três pontos e somente um de saldo. Aucas e Ñublense aparecem na terceira e quarta posições, respectivamente, ambos com três pontos.

Para encarar o Racing, Sampaoli não poderá contar com o lateral esquerdo Filipe Luis, o volante Gerson e os zagueiros David Luiz e Rodrigo Caio. Por conta das ausências de dois defensores, é provável que o técnico abandone o esquema com três zagueiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em contrapartida, Arrascaeta, Erick Pulgar e Bruno Henrique integram a delegação que viajou para a Argentina. O trio, assim como o volante Thiago Maia, que tratava uma pancada recebida contra o Botafogo, está à disposição do comandante. (Com Gazeta Esportiva)



Racing x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Star+: Serviço de Streaming

Copa Libertadores 2023 - Racing x Flamengo

Escalação provável

Racing

Arias, Sigali, Tomás Avilés e Jonathan Galván (Insúa); Facundo Mura, Juan Nardoni, Aníbal Moreno e Gabriel Rojas; Matías Rojas, Maxi Romero e Gabriel (Paolo Guerrero). Técnico: Fernando Gago

Flamengo

Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Arturo Vidal e Matheus França (Éverton Ribeiro); Gabigol, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Jorge Sampaoli

Quando será Racing x Flamengo

Hoje, quinta, 04 de maio (04/05), às 19 horas

Onde será Racing x Flamengo

Estádio Presidente Perón, o "El Cilindro", em Avellaneda, Argentina

Tags