Libertad x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Libertad e Athletico-PR se enfrentam hoje, quinta, 04 de maio (04/05), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai, às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming Star+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Apesar de estar em uma situação confortável na chave da Libertadores, o Athletico-PR está em um momento instável na temporada. Assim, recentemente perdeu para o Galo e Fluminense no Brasileirão, pontuando apenas três dos nove pontos possíveis no torneio. Com isso, os comandados de Paulo Turra esperam retomar o bom momento e conquistar um resultado positivo fora de casa.

O Libertad, por sua vez, após surpreender o Atlético-MG, no Mineirão, foi derrotado pelo Alianza Lima na condição de mandante. Com isso, ocupa a terceira colocação, com um ponto de desvantagem para os líderes do grupo. No Campeonato Paraguaio, o time está na liderança, com 38 unidades, seis de diferença para o vice-líder. (Com Gazeta Esportiva)



Libertad x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Star+: Serviço de Streaming

Copa Libertadores 2023 - Libertad x Athletico-PR

Escalação provável

Libertad

Martín Silva; Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barboza e Néstor Giménez; Rubén Lezcano, Cristiano Rive

ros, Diego Gómez, Hector Villalba e Enso González; Óscar Cardozo. Técnico: Daniel Garnero

Athletico-PR

Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Fernandinho, Erick e Christian; Terans, Vitor

Roque e Rômulo. Técnico: Paulo Turra

Quando será Libertad x Athletico-PR

Hoje, quinta, 04 de maio (04/05), às 21 horas

Onde será Libertad x Athletico-PR

Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai

