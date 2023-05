Botafogo x LDU ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e LDU se enfrentam hoje, quinta, 04 de maio (04/05), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN 4 e no serviço de streaming Star+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A LDU lidera com seis pontos e cem por cento de aproveitamento. O Botafogo, que na rodada passada goleou o César Vallejo, do Peru, por 4 a 0, tem quatro pontos. Tudo indica que apenas os dois vão brigar na chave. Na última terça-feira, no Chile, Magallanes e Vallejo empataram por 2 a 2 e se afastaram da disputa pela classificação. Os chilenos somam dois pontos, enquanto que os peruanos, com um ponto, seguram a lanterna.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O treinador do Botafogo não tem por hábito antecipar a escalação que pretende mandar a campo, ainda mais em um jogo importante como esse. Mas ele deverá manter a base que derrotou o Flamengo no fim de semana. (Com Gazeta Esportiva)



Botafogo x LDU ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN 4: Canal de TV a cabo

Canal de TV a cabo Paramount+: Serviço de Streaming



Copa Sul-Americana 2023 - Botafogo x LDU

Escalação provável

Botafogo

Lucas Perri, Rafael, Víctor Cuesta, Adryelson e Marçal; Tchê Tchê, Danilo Barbosa e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Víctor Sá, Técnico: Luís Castro

LDU

Alexander Dominguez, Ricardo Ade, Facundo Rodriguez, Jose Quintero e Leonel Quinonez; Lisandro Alzugaray, Alexander Alvarado, Angel Gonzalez e Jhojan Julio; Walter Chala e Jose Angulo. Técnico: Luis Zubeldía

Quando será Botafogo x LDU

Hoje, quinta, 04 de maio (04/05), às 21 horas

Onde será Botafogo x LDU

Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Tags