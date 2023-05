Rival do Fortaleza, Estudiantes de Mérida faz treino de apronto no CT do Ceará

Os venezuelanos chegam para a partida em um momento ruim na temporada. Os visitantes acumulam seis partidas sem triunfo, somando quatro jogos do campeonato nacional e os dois citados na fase de grupos da Sul-Americana

O Estudiantes de Mérida desembarcou em Fortaleza na noite dessa terça-feira, 2. O duelo contra o Tricolor do Pici, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, ocorre nesta quinta-feira, 4, às 21 horas, no Castelão. O time venezuelano é lanterna do grupo H, somando duas derrotas em dois confrontos: 1 a 0 para o San Lorenzo em casa e 1 a 0 contra o Palestino fora de casa.

A equipe de Mérida faz o treino de apronto nesta quarta-feira, 3, no CT do Ceará, no Porangabuçu, antes de encarar o Fortaleza.

Os venezuelanos chegam para a partida em um momento ruim na temporada. Os visitantes acumulam seis partidas sem triunfo, somando quatro jogos do campeonato nacional e os dois citados na fase de grupos da Sul-Americana. Neste recorte, foram cinco derrotas e um empate. Os “Rojiblancos” marcaram quatro gols e sofreram dez neste período.

Em 2023, o artilheiro do time é o atacante venezuelano Junior Paredes, que marcou cinco vezes. Foi dele o gol de empate contra o Deportivo Táchira, pela primeira fase da Sul-Americana. O tento, perto do fim, levou a disputa para os pênaltis, com os Rojiblancos levando a melhor e se classificando para a etapa de grupos da competição.

Na primeira divisão da Venezuela, o Estudiantes está em 11º lugar, com 11 pontos. São três vitórias, dois empates e seis derrotas.

Leão vem de sequência invicta

Enquanto o adversário vem de seis partidas sem vencer, o Fortaleza chega para o duelo com uma sequência invicta de nove jogos: são sete vitórias e dois empates. O último revés foi no dia 29 de março contra o Ceará, por 3 a 2, pela semifinal da Copa do Nordeste.

Desde então, o Tricolor anotou 26 gols e sofreu sete. Na Sul-Americana, foram duas vitórias: 4 a 0 contra o Palestino no Castelão e 2 a 0 contra o San Lorenzo na Argentina. Com seis pontos conquistados, o Leão lidera o grupo H.

