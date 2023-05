Fortaleza recebe Estudiantes de Mérida-VEN e quer manter liderança na Sul-Americana

Tricolor tenta fechar jogos de ida com 100% de aproveitamento no Grupo H e encara o lanterna da chave, em casa, vindo de uma sequência de vitórias. Com mais três pontos, Leão encaminharia classificação

Com o embalo de quatro vitórias consecutivas e uma invencibilidade de nove partidas, o Fortaleza volta a jogar pela Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira, 4, defendendo a liderança do Grupo H. No Castelão, a partir das 21 horas, o Tricolor recebe o Estudiantes de Mérida-VEN, que ainda não pontuou no torneio.

Há uma dúvida sobre que time o técnico Juan Pablo Vojvoda lançará a campo neste duelo. Pelo adversário, que é considerado o mais fraco da chave, é possível que o comandante tricolor opte por uma equipe mais alternativa, para diminuir o desgaste dos principais jogadores, já que o calendário do clube é cheio, com viagens longas, e o Leão tem adversários mais complicados pela frente.

Por outro lado, a última partida do Leão foi há cinco dias e a próxima será na segunda-feira, 8, à noite, o que oferece o descanso mínimo de três dias que Vojvoda já citou em coletiva anteriormente, mesmo com uma viagem até São Paulo no meio.

Além disso, se vencer a terceira partida consecutiva na fase de grupos da Sul-Americana, além de encaminhar classificação para a próxima etapa, o Tricolor pode se isolar ainda mais na liderança do Grupo H, o que também é importante, pois somente os líderes das chaves vão direto para as oitavas de final e ganham um respiro no calendário — os vice-líderes disputam playoffs em dois jogos com os terceiros colocados da Libertadores antes das oitavas.

O certo é que Vojvoda tem praticamente todo o elenco do Fortaleza à disposição para o jogo. As exceções são o goleiro João Ricardo e os atacantes Pedro Rocha e Juan Martín Lucero, que estão no departamento médico há algum tempo.

A situação do Estudiantes de Mérida é oposta à do Fortaleza. El Académico, como é conhecido na Venezuela, vive um jejum de seis partidas e vem de quatro derrotas consecutivas. Mais do que isso, o time comandado por Alí Cañas só venceu três vezes em 14 partidas disputadas na temporada, todas pelo campeonato nacional, no qual ocupa a 11ª posição.

O jogo no Castelão é visto pelos venezuelanos como última esperança dos rojiblancos para continuar sonhando com classificação. Para isso, será preciso conquistar a primeira vitória no torneio da Conmebol diante do líder da chave e fora de casa, missão ingrata.

O Estudiantes tem apenas um desfalque confirmado, mas de uma peça importante. O atacante Paredes, artilheiro da equipe, está suspenso, devido à expulsão no jogo contra o Palestino-CHI, na rodada anterior. Zorilla deve ser o substituto. O restante deve ser o que o time tem de melhor, para tentar surpreender.

Apesar de ter perdido as duas partidas iniciais desta etapa, o time treinado por Cañas não sofreu mais que um gol em todos os jogos que disputou na “Sula”, inclusive na fase preliminar, o que pode indicar um comportamento mais defensivo. O Estudiantes de Mérida começa com três zagueiros.

Fortaleza x Estudiantes de Mérida-VEN

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga (Dudu), Brítez, Titi (Ceballos) e Bruno Pacheco (Lucas Esteves); Lucas Sasha, Caio Alexandre e Pochettino; Pikachu, Guilherme e Thiago Galhardo. Téc: Vojvoda

Estudiantes de Mérida-VEN

3-5-2: Velásquez; Edison José, Anthony Matos e Doldán; Guaramato, Rodríguez, Flores, Peña e Jesús Gómez; Arenas e Zorilla. Téc: Alí Cañas

Local: Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 4/5/2023

Horário: 21 horas

Árbitro: Jhon Hinestroza-COL

Assistentes Jhon Leon-COL e Dionisio Ruiz-COL

VAR: Nicolas Gallo-COL

Transmissão: Paramount+, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, CBN Cariri, Facebook e YouTube O POVO

