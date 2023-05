Fortaleza e Palmeiras vão se enfrentar pela primeira vez na Copa do Brasil

O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, realizado na tarde desta terça-feira, 2, colocou Fortaleza e Palmeiras frente a frente no torneio pela primeira vez.

No histórico de enfrentamento entre as equipes, há registros de jogos apenas pelo Campeonato Brasileiro e pela antiga Taça Brasil, competição com formato semelhante ao da Copa do Brasil. Realizados em 1960, os dois jogos pelo torneio extinto valeram pela final e o time paulista ganhou na ida e na volta (3 a 1 e 8 a 2), sagrando-se campeão.

Ao todo, o Fortaleza enfrentou o Palmeiras 19 vezes na história. Foram seis vitórias do Tricolor contra oito do Verdão. Outras cinco partidas terminaram empatadas. Levando em consideração apenas os jogos do Brasileiro, são seis triunfos para cada lado.

A vitória mais recente do Tricolor sobre o Palmeiras aconteceu em 2021, em casa, por 1 a 0, na 34ª rodada da Série A daquele ano. O Leão também tinha vencido no Allianz Parque, na 15ª rodada, por 3 a 2. Ano passado, porém, o Palmeiras empatou sem gols no Castelão e em casa venceu por 4 a 0.

O jogo de ida entre os dois clubes será no Allianz Parque, em São Paulo, e a volta no Castelão, em Fortaleza, ordem definida também por sorteio. As datas base dos jogos são 17 e 31 de maio, mas a tabela detalhada será divulgada em breve pela CBF. Quem avançar para as quartas de final vai faturar R$ 4,3 milhões de premiação.



