Com participação nos quatro gols, Moisés comanda vitória do Fortaleza sobre Fluminense

O atleta balançou as redes duas vezes e teve influência nos outros tentos do Leão na vitória por 4 a 2 sobre o clube carioca, na noite deste sábado, 29, na Arena Castelão

Inspirado, o atacante Moisés foi o grande destaque do Fortaleza na vitória por 4 a 2 sobre o Fluminense na noite deste sábado, 29, pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Camisa 21 participou dos quatro gols da equipe cearense na Arena Castelão e, com isso, ajudou o Leão a dormir na liderança da competição.

Além de levar perigo pelo lado esquerdo do ataque com arrancadas e dribles, Moisés contribuiu com gols. O atleta de 26 anos balançou as redes duas vezes, sendo um deles um golaço. Ele também foi determinante para os outros dois tentos do Tricolor do Pici, já que Hércules e Galhardo marcaram no rebote de suas finalizações.

O detalhe é que, com os gols diante do Flu, Moisés se isolou na artilharia do Brasileirão com três tentos feitos.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fora de casa, Fortaleza vence Sport por 2 a 1 pelo Brasileiro Feminino A2

Terceiro jogo do Fortaleza pela Sul-Americana terá arbitragem colombiana

Fortaleza faz grande jogo, vence Fluminense por 4 a 2 e vira líder da Série A

Os números do atacante, diante do Fluminense, também são de se elogiar. Moisés teve 75% de acerto nos passes (15 de 20), sete finalizações no gol, quatro dribles, uma falta sofrida e uma interceptação, segundo o site SofaScore.

Após o jogo, ainda na beira do gramado, o ponta comemorou o gol marcado e a vitória do Fortaleza. Ele ainda afirmou que o Leão do Pici precisa brigar por coisas maiores dentro do Brasileirão, mas sem perder a humildade.

“Primeiramente agradecer a Deus pelo gol, pela vitória. Em casa nós temos que mandar, temos que ganhar, buscar os três pontos. Não sei o que vai acontecer no campeonato, mas acho que temos que brigar por algo a mais, algo maior. Essa camisa tem que ser respeitada. Mas temos que entrar com pé no chão. Sabemos que tem mais de 30 rodadas para serem disputadas. O campeonato é longo.”

Aliviado após o quarto, e definitivo, gol do Fortaleza no Castelão, Moisés pediu para ser substituído. O atleta explicou que a atitude se deu por estar “muito cansado”.

“Sempre venho me cobrando diariamente nos treinos. Temos que tirar algo a mais de todos, principalmente de mim. Quando saiu o quarto gol me senti aliviado e pedi para o professor me tirar, porque estava muito cansado. Acredito que eu corri muito e consegui ajudar o grupo a buscar os três pontos.”



Tags