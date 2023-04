Fora de casa, Fortaleza vence Sport por 2 a 1 pelo Brasileiro Feminino A2

Com gols de Larissa e Greicy, Leoas batem Rubro-Negro na Ilha do Retiro e seguem invictas no Grupo B da competição nacional

O Fortaleza segue invicto no Campeonato Brasileiro Feminino A2. Na tarde deste sábado, 29, O Tricolor conquistou a segunda vitória ao bater o Sport por 2 a 1, na Ilha do Retiro, em Recife, pela terceira rodada do Grupo B da competição nacional.

Com a intenção de se manter nas primeiras posições da chave, o Leão do Pici não quis dar brecha para as donas da casa e abriu o placar logo aos nove minutos, com gol de Larissa. Seis minutos depois, porém, Débora Bebê deixou tudo igual. Na segunda etapa, Greicy saiu do banco de reservas para balançar as redes e garantir o triunfo visitante.

O Fortaleza agora soma sete pontos, na terceira colocação do grupo — duas vitórias e um empate em duas partidas. O próximo compromisso será diante do líder Uda-AL no próximo sábado, 6, às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.

A equipe alagoana tem a mesma pontuação do Tricolor e do 3B Sport-AM, que é o segundo colocado, mas leva vantagem no saldo de gols.

Fórmula de disputa do Brasileiro Feminino A2

Nesta edição, o Brasileirão Feminino A2 tem 16 times participantes divididos em dois grupos. As Leoas jogam a primeira fase da competição diante dos outros participantes do Grupo B, em jogo somente de ida.

Na primeira fase, serão disputados sete embates. Classificam-se os quatro melhores de cada chaveamento para as quartas de final, que serão disputadas em jogos de ida e volta. O sistema de dois jogos se estende até a final.

