Fortaleza chega às oitavas de final da Copa do Brasil pelo quinto ano seguido

Tricolor do Pici alcançou feito inédito ao chegar nas oitavas pela quinta vez consecutiva. Em 2022 e 2021, o Leão passou desta fase chegando até as quartas de final e as semifinais, respectivamente

Após superar o Águia de Marabá-PA por 2 a 0, o Fortaleza se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 26. Desta forma, o Leão disputará esta fase do certame pelo quinto ano consecutivo, feito inédito na história do clube. Nas últimas duas temporadas, o Tricolor do Pici foi além dos 16-avos.

Em 2022, o time comandado por Vojvoda foi até as quartas de final da competição após eliminar seu maior rival, o Ceará, nas oitavas. O Fortaleza foi eliminado pelo Fluminense em dois confrontos disputadíssimos. O placar agregado da disputa foi um 3 a 2 amargo para o Leão.

Em 2021, o Tricolor do Pici fez a melhor campanha de sua história na Copa do Brasil. Após eliminar o São Paulo nas quartas, o Leão alcançou uma vaga inédita nas semifinal do torneio. Com a boa campanha e a alta cota da competição, o Fortaleza garantiu mais de R$ 17 milhões aos cofres do clube somente em sua participação no certame nacional.

O time cearense também disputou as oitavas da Copa do Brasil nas edições de 2019 e 2020. Em ambas as ocasiões, o Leão garantiu vaga de forma antecipada e estreou na competição direto nesta fase do certame.

Em 2019, a vaga nas oitavas foi alcançada devido ao título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2018. Já em 2020, o Fortaleza assegurou participação na fase avançada após conquistar a Copa do Nordeste do ano anterior.

Com a classificação sobre o Águia, o Fortaleza alcança pela primeira a marca de cinco anos consecutivos disputando as oitavas de final da Copa do Brasil. Antes desta sequência, o escrete tricolor nunca havia sequer jogado dois anos consecutivos os 16-avos da competição.

Confira últimas Campanhas do Fortaleza na Copa do Brasil:

2022 - Quartas de Final: 6 jogos; 3 vitórias; 1 empate e 2 derrotas. (Eliminado pelo Fluminense)

2021 - Semifinal: 10 jogos; 6 vitórias; 2 empates e 2 derrotas. (Eliminado pelo Atlético Mineiro)

2020 - Oitavas: 2 jogos e 2 empates. (Eliminado pelo São Paulo)

2019 - Oitavas: 2 jogos; 1 derrota e 1 empate. (Eliminado pelo Atlhetico Paranaense)

