Leandro Zago deixa o comando do sub-20 do Fortaleza para assumir a Portuguesa-SP

Com o sub-20 do Tricolor, o técnico protagonizou a melhor campanha de um time cearense na história da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Leandro Zago, treinador da equipe sub-20 do Fortaleza, aceitou a proposta para comandar o elenco profissional da Portuguesa-SP e não seguirá no Tricolor do Pici para o restante da temporada. Em comunicado oficial, o clube cearense agradeceu o empenho do técnico e desejou sucesso na sequência da carreira.

Na categoria de base do Fortaleza, Leandro Zago protagonizou a melhor campanha de um time cearense na história da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O feito aconteceu na edição deste ano, quando o Leão chegou até às quartas de final da competição.

Sobre o assunto Ex-Paysandu, Pikachu retorna ao clube em treino pelo Fortaleza e diz: "Até breve"

Fortaleza lança plano "Clube da Garotada" e 632 crianças são cadastradas no primeiro dia

Em bom momento, Guilherme participou de três gols nos últimos quatro jogos pelo Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sem tempo a perder, o Departamento de Formação do Tricolor já trabalha com possíveis nomes para comandar a equipe sub-20 que, na temporada de 2023, disputa o Campeonato Brasileiro - ocupando a 6ª colocação -, o Campeonato Cearense, a Copa Fares Lopes e a Copa do Nordeste.