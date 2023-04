Galhardo deixa o campo lesionado em estreia do Fortaleza no Brasileirão

O Fortaleza iniciou a sua caminhada no Brasileirão com uma baixa entre os seus jogadores. Isso porque Thiago Galhardo deixou o campo, após sofrer um trauma nos arcos costais da parte direita. O Leão empatou pelo placar de 1 a1 com o Internacional, na noite deste sábado, 15, na Arena Castelão.

De acordo com a assessoria de comunicação do Tricolor do Pici, o atacante já está sendo tratado e segue em observação por parte do departamento médico do clube. O atleta caiu no gramado aos 44 minutos da etapa inicial e sinalizou a necessidade de deixar a partida, dando lugar a Pochettino.

O primeiro indício da lesão de Galhardo se deu aos 38 minutos do primeiro tempo, quando o atacante se jogou em campo na tentativa de concluir em gol um cruzamento vindo de Tinga. Após o lance, o jogador tricolor levou a mão ao tórax e precisou ser atendido.

Galhardo é uma das peças de destaque da equipe do Fortaleza na temporada 2023. O atacante já balançou as redes adversárias em 11 oportunidades neste ano.