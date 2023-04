Com falhas defensivas, Fortaleza empata em 3 a 3 com Esmac-PA pelo Brasileirão Feminino A2

Leoas finalizaram a primeira etapa com uma vitória parcial, mas foram alcançadas no placar no segundo tempo

Em um jogo marcado por falhas defensivas, o Fortaleza empatou em 3 a 3 com a Esmac-PA na tarde deste domingo, 23. Alanna, Deise e Natália balançaram as redes para as Leoas no primeiro tempo, mas Priscila, Brenda e Aninha deixaram tudo igual no marcador para o grupo paraense.

Com o resultado da partida válida pela segundada rodada, a equipe comandada por Guilherme chega aos 4 pontos no certame e perde a oportunidade de se consolidar nas primeiras colocações. As atletas do Tricolor do Pici voltam a campo no próximo sábado, 29, enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, em Pernambuco, às 15 horas, pela terceira rodada do certame nacional.

Como foi a partida

O Esmac-PA abriu o placar nos primeiros segundos de jogo com gol da camisa 9, Priscila, após falha na saída de bola das Leoas. Ao começar a partida em desvantagem, o Fortaleza tentou dominar o jogo, mas demonstrava pouca criatividade entre o meio de campo e o ataque, criando poucas oportunidades realmente efetivas de finalização.

Mesmo assim, a equipe tricolor conseguiu marcar três gols ainda na primeira etapa e tentar montar uma virada. Aos 24 minutos, Alanna deixou tudo igual no marcador. Aos 33 e 35, respectivamente, Deise fez um golaço e Natália completou o placar, fazendo com que a equipe fosse para o intervalo com uma boa vantagem.

Os dois gols de diferença foram, no entanto, alcançados na segunda etapa. Aos 11 minutos, Brenda marcou o segundo para a equipe paraense. Cinco minutos depois, Aninha empatou o placar geral. Aos 33 minutos, a autora do gol do empate do time visitante ainda conseguiu colocar uma bola na trave, mas a partida terminou em igualdade no marcador.