Lucero entra no DM e vira dúvida no Fortaleza para jogo contra o Coritiba

O Fortaleza possui uma dúvida para a próxima partida diante do Coritiba pela Série A do Brasileirão. O atacante Lucero, que iniciou na vitória diante do San Lorenzo como titular, pode não estar disponível para o embate.

Ele teve que ser substituído aos 18 minutos de partida na Argentina após uma dividida. O clube divulgou que o atleta teve um desconforto no músculo posterior da coxa direita e iniciou tratamento no departamento médico ainda no Nuevo Gasómetro, na última quinta-feira, 20.

Na manhã desta sexta-feira, 21, o Fortaleza treinou no estádio Libertadores da América, do Independiente. Em fotos divulgadas, não é possível ver o atleta nas atividades. O time embarca no período vespertino de voo fretado para Curitiba. Leão e Coxa jogam neste domingo, 23, às 18h30min, no Couto Pereira, pela segunda rodada da Série A do Brasileirão.

Departamento Médico do Fortaleza



Além de Lucero, o departamento médico possui outros três atletas, que não viajaram com o time para a Argentina. A ausência mais recente foi a de Thiago Galhardo, que não embarcou para a Argentina por um trauma torácico com edema em arco costal, de acordo com boletim divulgado pelo clube.

O goleiro João Ricardo trata uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda e o atacante Pedro Rocha realiza o pós-operatório após lesão ligamentar no joelho esquerdo.

