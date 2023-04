Dudu deixa DM do Fortaleza e deve ser opção para jogo contra o Coritiba

O nome do defensor não apareceu no boletim médico divulgado pelo Tricolor. Dudu havia sentido um desconforto muscular na coxa esquerda, na partida contra o Águia de Marabá

O lateral-direito Dudu deixou o departamento médico do Fortaleza e pode ser opção para o próximo jogo do time, contra o Coritiba, domingo, 23, pela Série A do Brasileiro.

O nome do defensor não apareceu no boletim médico divulgado pelo Tricolor, nesta quinta-feira, 20. Dudu havia sentido um desconforto muscular na coxa esquerda, na partida contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, e ficou pouco mais de uma semana em tratamento.

Por conta disso, o lateral, que já havia desfalcado o Leão na estreia pela Série A, não viajou com a delegação para a Argentina e também ficou de fora da partida contra o San Lorenzo, pela Sul-Americana.

No Pici, Dudu aprimora a parte física e espera ser chamado para se juntar à delegação em Curitiba, onde o Leão jogará no domingo. O Tricolor vai de Buenos Aires direto para a capital paranaense, em voo fretado, na sexta-feira, 21.

Em recuperação

Em contrapartida, o atacante Thiago Galhardo segue sob os cuidados do departamento médico, devido a um trauma com edema nos arcos costais do lado direito.

Além dele, seguem se recuperando de lesão o goleiro João Ricardo e o atacante Pedro Rocha. Este último deve ficar de fora até outubro.



