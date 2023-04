Emprestado pelo Fortaleza, Bruno Melo cumprirá contrato no Goiás

Esmeraldino não pensa em liberar o jogador e tem acordo contratual que garante a conclusão do empréstimo, exceto em caso de venda do atleta

Com retorno ao Fortaleza especulado, o lateral-esquerdo Bruno Melo deve cumprir o contrato que tem com o Goiás até o fim da temporada 2023. O Esportes O POVO apurou que o Esmeraldino não pretende liberar o atleta e tem esse direito por contrato.

Quando o empréstimo de Bruno Melo foi acertado, ficou definido que o Tricolor só poderia pedir o lateral de volta se for para vendê-lo. Ainda assim, o Goiás tem preferência em igualar a proposta. Neste momento, no entanto, não há nenhuma equipe com interesse em comprar o atleta.

Nada impede, porém, que os clubes cheguem a um acordo amigável, mas a informação via Goiás é que Bruno Melo seguirá no clube até o fim do contrato. Com a camisa verde, o defensor fez 15 partidas, quatro gols e foi autor de uma assistência. Ele foi titular na estreia do Esmeraldino na Série A do Brasileiro, contra o Athletico-PR.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O vínculo de Bruno Melo com o Fortaleza foi ampliado até o fim de 2024 antes que ele fosse emprestado ao Goiás. O lateral é o segundo com mais gols pelo Leão na história (29), perdendo apenas para Yago Pikachu.



Tags