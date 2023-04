Fortaleza comemora penta na Beira-Mar com trio elétrico, bandas e Vojvoda

O clube realizou uma micareta na manhã deste domingo, 16, para celebrar a conquista do pentacampeonato cearense do último final de semana. O evento contou com diversas atrações musicais, além da presença do técnico argentino

O Fortaleza segue comemorando o quinto título consecutivo do Campeonato Cearense. Na manhã deste domingo, 16, o clube do Pici realizou um evento especial na Beira-Mar, na capital do estado, para os torcedores celebrarem o penta, que foi conquistado no último final de semana após empate em 2 a 2 com o Ceará, na Arena Castelão.

Para festejar a conquista inédita na história do Leão do Pici, a equipe produziu uma micareta com trio elétrico, ao invés das tradicionais carreatas. O evento, que foi totalmente gratuito, começou no Aterro da Praia de Iracema e foi até o Mercado dos Peixes. O percurso todo teve um tamanho de aproximadamente 3km e contou com cerca de duas mil pessoas.

O festejo, que foi iniciado às 8 horas deste domingo, contou com a presença de várias atrações musicais. Tony Guerra, Vicente Nery, Nana Costa, Artur Bacana e a Banda Sete4 Oito5, foram os responsáveis por agitar os torcedores tricolores presentes no local. Além deles, os mascotes do clube também estiveram na comemoração.

Além dos músicos, membros do clube também compareceram ao evento comemorativo. Este foi o caso do presidente Marcelo Paz e do técnico Juan Pablo Vojvoda, que foram ovacionados ao chegar na Beira-Mar. O comandante argentino, inclusive, distribuiu autógrafos e acenou para os torcedores antes mesmo de subir no trio elétrico.

Para dar um descanso maior aos jogadores durante o dia de folga, a comissão técnica do Fortaleza optou que eles ficassem em casa com as famílias. Por isso, nenhum atleta esteve presente na micareta deste domingo, 16. Na noite deste sábado, 15, o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Internacional-RS, pela primeira rodada do Brasileirão.

Veja fotos da comemoração do penta do Fortaleza

Presidente Marcelo Paz e técnico Juan Pablo Vojvoda com as taças do Campeonato Cearense na micareta realizada pelo Fortaleza FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 16-04-2023: Micareta/Carreata de comemoração do título do Penta campeonato estadual do Fortaleza no Aterro da Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal) FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 16-04-2023: Micareta/Carreata de comemoração do título do Penta campeonato estadual do Fortaleza no Aterro da Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal) FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 16-04-2023: Micareta/Carreata de comemoração do título do Penta campeonato estadual do Fortaleza no Aterro da Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal) FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 16-04-2023: Micareta/Carreata de comemoração do título do Penta campeonato estadual do Fortaleza no Aterro da Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal) FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 16-04-2023: Micareta/Carreata de comemoração do título do Penta campeonato estadual do Fortaleza no Aterro da Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal) FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 16-04-2023: Micareta/Carreata de comemoração do título do Penta campeonato estadual do Fortaleza no Aterro da Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal) FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 16-04-2023: Micareta/Carreata de comemoração do título do Penta campeonato estadual do Fortaleza no Aterro da Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal) FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 16-04-2023: Micareta/Carreata de comemoração do título do Penta campeonato estadual do Fortaleza no Aterro da Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal) FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 16-04-2023: Micareta/Carreata de comemoração do título do Penta campeonato estadual do Fortaleza no Aterro da Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal)

