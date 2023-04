Vojvoda lamenta empate do Fortaleza na estreia da Série A: "Queríamos ganhar"

O treinador concedeu entrevista coletiva na noite deste sábado, 15, após o empate diante do Internacional, pelo Brasileirão

Jogando na Arena Castelão, o Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Internacional, na noite deste sábado, 15, pela primeira rodada do Brasileirão. Após o confronto, o técnico Vojvoda lamentou o resultado e afirmou que o Leão queria ganhar o jogo.

“Nós queríamos ganhar o jogo. A proposta foi essa. No segundo tempo o Fortaleza teve muito mais finalizações, mas faltou essa efetividade. Acho que tivemos mais de 20 finalizações, mas temos que ser mais efetivos. Com um ponto, fica um sabor que não estou bem. Os jogadores queriam conseguir os três pontos. Acho que merecíamos um pouco mais.”

Sobre o assunto Galhardo deixa o campo lesionado em estreia do Fortaleza no Brasileirão

Moisés volta a marcar após quase um mês e garante primeiro ponto do Fortaleza na Série A

Fortaleza sai atrás, mas busca empate com Internacional na estreia do Brasileirão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A maratona de jogos do Fortaleza segue a todo vapor. Depois encarar o Inter, o Leão já terá um compromisso pela Copa Sul-Americana, contra o San Lorenzo, na Argentina. Vojvoda valorizou o elenco leonino e disse que, mesmo com a grande quantidade de partidas, a equipe sempre vai entrar com força máxima.

“Temos muitas partidas e, sou totalmente sincero. Em todas as partidas vamos com força máxima. Você pode considerar que estes 11 são titulares, mas eu não sei se tenho 11 titulares. Eu tenho entre 18 e 20 jogadores que estão sempre perto de serem os titulares. Se não está um, está o outro e o rendimento do time não desce. Eu acredito que o nível dos jogadores é muito igualado e, por isso, é muito difícil de escolher.”

Tags