Rival do Fortaleza na Série A, Internacional não vence há três jogos como visitante

Com a estreia no Campeonato Brasileiro marcada para o próximo sábado, 15, o Fortaleza receberá o Internacional no Castelão. O Colorado não venceu fora de casa nas últimas três partidas que disputou longe dos seus domínios.

O retrospecto da equipe no Beira-Rio é positivo: oito jogos, cinco vitórias e nenhuma derrota. Já fora de casa os números mudam. Nesta temporada, o Inter disputou sete jogos como visitante e ganhou apenas dois.

Nas últimas três partidas fora de casa, o Colorado perdeu para o rival Grêmio pela primeira fase do Campeonato Gaúcho, empatou com o Caxias pela semifinal do Gauchão e empatou com o Independiente de Medellín-COL pela Libertadores.

Depois de empatar as últimas três partidas, o time gaúcho voltou a vencer nessa terça-feira, 11, quando bateu o CSA por 2 a 1 no Beira-Rio, em duelo válido pela 3ª fase da Copa do Brasil.

O Fortaleza também vem de uma vitória na Copa do Brasil após golear o Águia de Marabá-PA, nessa terça, 11. Visando a partida de sábado contra o Inter, o Leão entrou em campo com uma escalação alternativa, poupando alguns jogadores considerados titulares.

Confronto

Fortaleza e Internacional entram em campo na Arena Castelão, no próximo sábado, 15, às 18h30min. A partida é válida pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, marcando a estreia das equipes da competição.

O Colorado vai em busca de quebrar a sequência sem vitórias fora de casa. Já o Leão quer manter o bom momento vivido na temporada e estrear na competição com o pé direito.



Por Giovana Feitosa/Especial para O POVO

