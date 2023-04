Conmebol define arbitragem de San Lorenzo x Fortaleza, pela Copa Sul-Americana

O árbitro Esteban Ostojich, do Uruguai, foi escalado para comandar o duelo entre argentinos e brasileiros, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou na tarde desta sexta-feira, 14, a escala completa de arbitragem para os jogos da segunda rodada da Copa Sul-Americana. Para o duelo entre San Lorenzo, da Argentina, e Fortaleza, o árbitro designado foi o uruguaio Esteban Ostojich.

Outros dois uruguaios completam o trio principal de arbitragem. Richard Trinidad e Horacio Ferreiro serão os árbitros assistentes. O juiz Bismarck Santiago, da Colômbia, ficará na beira do gramado. O VAR, por sua vez, será comandado por Antônio Garcia, também do Uruguai.

Sobre o assunto Rival do Fortaleza na Série A, Inter desembarca com desfalques importantes

Zanocelo revela importância de Vojvoda para a vinda dele ao Fortaleza

CBF altera data de jogo entre Coritiba e Fortaleza pelo Brasileirão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

San Lorenzo-ARG e Fortaleza se enfrentam na próxima quinta-feira, 20, às 19 horas (horário de Brasília), no Estádio El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, na Argentina. O confronto vale a liderança do grupo H da Copa Sul-Americana, já que as duas equipes venceram os jogos de estreia da competição.

Veja a escala completa de arbitragem

Árbitro: Esteban Ostojich - URU



Assistentes: Richard Trinidad - URU e Horacio Ferreiro - URU



4º árbitro: Bismarks Santiago - COL



VAR: Antônio Garcia - URU



AVAR: Alberto Feres - URU



Assessor de árbitros: Sabrina Lois - ARG



Quality Manager: Victor Carrillo - PER

Tags