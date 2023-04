Vojvoda dedica pentacampeonato aos funcionários do Fortaleza: "Momento para falar deles também"

Tricolor do Pici sagrou-se pentacampeão estadual e chegou ao seu 46º título cearense na história, isolando-se como o maior campeão

Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza sagrou-se pentacampeão cearense. O técnico do Tricolor do Pici, ao Esportes O POVO ofereceu a conquista aos funcionários e torcida, que vivem o dia a dia do clube.

"Eu agradeço a todos que trabalham no dia-a-dia do Pici, diretoria, torcedores que apoiam, comissão técnica. Tem muita gente que merece essa reconhecimento. É um momento para falar deles também", agradeceu.

O treinador argentino também elogiou o torcedor que compareceu ao estádio e destacou o foco a partir de segunda-feira nos outros torneios que o Leão irá disputar no ano.

"Muita emoção. São momento inesquecíveis para nós, para desfrutar. Foi um pentacampeonato muito lutado, muito sofrido, mas conseguimos. Hoje é para desfrutar e a partir de segunda já colocamos nossa cabeça no trabalho como sempre", ressaltou.

