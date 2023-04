"Realização histórica", comemora Alex Santiago após penta do Fortaleza

O Fortaleza sagrou-se neste sábado, 8, o pentacampeão estadual. Vice-presidente e diretor de futebol do Fortaleza, Alex Santiago concedeu entrevista ao Esportes O POVO após a conquista do quinto título estadual consecutivo do Tricolor do Pici.

O profissional comemorou a "realização histórica" do Leão e pontuou que o torcedor pode esperar ainda mais. "É uma realização histórica para esse clube ser pentacampeão. Viver o roteiro que viveu na partida. Tinha que ser dessa forma. Somos pentacampeões. Escrevemos nosso nome na história. Com certeza, o torcedor do Fortaleza pode esperar muito mais. Isso a gente encara com muita alegria, com muita humildade, com muito pé no chão, é um meio de construção de uma trajetória ainda mais campeão e com mais títulos", destacou.

Ele também celebrou a hegemonia agora conquistada pelo clube, que tem o maior número de títulos estaduais, e falou na busca pelo sexto título estadual em 2024. "Fortaleza passa na conta de maior campeão do Estado. Conquistado em campo com muita dedicação, desde o porteiro até o Vojvoda. Todo mundo trabalhando junto sempre pelo bem do Fortaleza", afirmou.

"Agora nosso foco depois de comemorar, claro. É um título histórico. Vamos celebrar nossa Páscoa feliz com nossas famílias. Mas já na terça-feira tem o Águia de Marabá pela Copa do Brasil que outra competição muito importante que o Fortaleza encara no nosso calendário", completou.

