Lucero, do Fortaleza, é o artilheiro do futebol cearense na atual temporada

Lucero se tornou o artilheiro do futebol cearense após marcar na partida contra o Palestino-CHI, nessa quarta, 6. Na disputa válida pela Sul-Americana, o jogador argentino marcou um dos quatros gols marcados pelo Fortaleza na estreia da competição. Com 11 gols, Lucero superou Ciel, atacante do Ferroviário, na artilharia cearense. O jogador do Ferrão marcou dez gols na atual temporada.

Lucero chegou no Pici no início de 2023 e já se firmou como peça importante do time de Vojvoda. Além dos 11 gols, o atacante possui cinco assistências em 18 jogos pelo tricolor. O destaque do Fortaleza é atualmente o artilheiro da Copa do Nordeste e possui a melhor média de gols por jogo na competição, segundo o Ogol.

O companheiro de Lucero, Thiago Galhardo, possui nove gols e três assistências em 22 jogos em 2023. Galhardo é o terceiro jogador que mais vezes estufou as redes no futebol cearense.

O segundo lugar na artilharia cearense é do jogador Ciel, do Ferroviário. O atacante do Tubarão da Barra possui dez gols e duas assistências em 21 jogos nesta temporada.

Destaque do Ferrão na temporada, ele é o atual artilheiro do Campeonato Cearense, juntamente com Zazá, do Caucaia, ambos com cinco gols na competição estadual. A diretoria coral se mostra otimista em relação à permanência do atacante para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Guilherme Castilho, artilheiro do Ceará, aparece para representar o Vovô entre os goleadores do futebol cearense. O meia possui oito gols em 17 jogos pelo alvinegro. Castilho foi às redes pela última vez contra o Ituano-SP, pela Copa do Brasil, quando o Alvinegro de Porangabuçu foi eliminado da competição.

Próximo Confronto

Três dos quatro jogadores que mais marcaram gols no futebol cearense entrarão em campo novamente neste sábado, 8. Lucero e Galhardo pelo lado do Leão e Castilho pelo Vovô. Os três já foram às redes em Clássicos-Rei em 2023.

A partida que decidirá o Campeonato Cearense será o quinto Clássico-Rei do ano. O Tricolor do Pici ganhou o jogo de ida por 2 a 1 e tem a vantagem de atuar pelo empate no confronto da volta para ser pencampeão. O Vovô precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Para evitar uma decisão nas penalidades, o Ceará precisa vencer com uma diferença de mais de um gol para erguer novamente a taça do Estadual após quatro anos.



Por Giovana Feitosa/Especial para O POVO

