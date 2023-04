Tinga elogia "grande jogo" do Fortaleza após goleada diante do Palestino

Repórter do caderno de Esportes

Tricolor do Pici bateu equipe chilena por 4 a 0 na noite desta quarta-feira, 5, na Arena Castelão

Grande jogo. Foi assim que Tinga classificou a atuação do elenco do Fortaleza na goleada por 4 a 0 diante do Palestino-CHI, na estreia da Copa Sul-Americana, que ocorreu na noite desta quarta-feira, 5, na Arena Castelão.

"A gente focou nesse jogo. Pessoal que entrou deu conta do recado, fez um grande jogo. A gente sofreu um pouco ali no primrito tempo, tivemos grandes oportunidades, mas no segundo tempo o pessoal que entrou deu conta. Primeira vitória na Copa Sul-Americana", relatou ele.

Na zona mista, além de elogiar os companheiros, o defensor tricolor também falou sobre a virada de foco para a final do Campeonato Cearense e ainda comentou a situação atual do gramado da Arena Castelão.

