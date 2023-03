Fortaleza inicia venda de ingressos para Clássico-Rei da final do Cearense

As equipes se enfrentam neste sábado, 1º, às 16 horas, na Arena Castelão, em duelo de ida da decisão do Estadual

O Fortaleza terá pela frente outra decisão contra o Ceará. As equipes se enfrentam neste sábado, 1º, às 16 horas, na Arena Castelão. Mandante da partida, o Tricolor do Pici anunciou que o check-in para sócios-torcedores já está aberto. A venda de ingressos começa nesta quinta-feira, 30, às 17 horas.

A comercialização dos tíquetes ocorre tanto de forma virtual quanto nas lojas oficiais do clube. São seis opções de bilhetes para a torcida tricolor: R$ 50,00 (Inferior Sul), R$ 50,00 (Superior Central), R$ 50,00 (Superior Sul), R$ 90,00 (Especial), R$ 200,00 (Premium) e R$ 80,00 (Bossa Nova). Os custos são referentes à valor cheio, mas meia-entrada em todas áreas da praça esportiva.



O duelo decisivo de volta está marcado para o dia 8, um sábado, às 16 horas, na Arena Castelão. No Clássico-Rei desta quarta-feira, 29, o Leão foi derrotado pelo placar de 3 a 2 e se despediu na Copa do Nordeste na fase semifinal.

Confira os horários de abertura de check-in de cada plano

9h: Conselheiro e Proprietário



11h: Leão do Pici e Leão Kids (Acesso Garantido e Recarga)



13h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)



15h: Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera (Acesso Garantido e Recarga)

Confira os valores dos ingressos

Superior Sul: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Superior Central: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Inferior Sul: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Bossa Nova: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Setor Especial: R$ 45 (meia) | R$ 90 (inteira)

Setor Premium: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

Onde adquirir

Torcida do Fortaleza: Site efolia e pontos físicos (Lojas Leão 1918)



