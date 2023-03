Dirigentes do Fortaleza estão no Paraguai acompanhar sorteio da Sul-Americana

Presidente do clube, Marcelo Paz, falou com exclusividade ao Esportes O POVO e revelou a expectativa em relação ao sorteio: "Que seja favorável"

O sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana acontece na noite desta segunda-feira, 27, na sede da Conmebol, localizada em Luque, no Paraguai. Representante do estado na competição, o Fortaleza aguarda a definição do seu grupo.

Com isso, o presidente do clube, Marcelo Paz, e o executivo de futebol, Sérgio Papelin, viajaram para a cidade paraguaia para acompanhar o evento. O mandatário falou com exclusividade ao Esportes O POVO e comentou sobre a presença de representantes do Leão na sede da entidade.

"Importante a presença, representação institucional do clube, marcar território, conhecer as pessoas que fazem a Conmebol. Muitos dirigentes brasileiros estão aqui, tive a oportunidade de conversar com vários hoje. Viemos em voo em comum, fomos a um almoço hoje e tudo isso vai criando a imagem do Fortaleza nesse tipo de competição", comentou.

Ademais, Paz também revelou a expectativa em relação ao sorteio realizado nesta segunda. Para ele, seria importante enfrentar adversários com boa logística, visando evitar desgastes com viagens.

"Esperar que seja favorável. Geralmente os sorteios das competições sul-americanas não tem sido muito gentis conosco, desde a primeira vez com o Independiente (2020). Mas isso tem um lado bom, que é enfrentar grandes adversários. Sobretudo que a logística também seja boa, pegar equipe que o acesso seja mais fácil pra diminuir nosso desgaste com as viagens."

Sobre o sorteio

As 32 equipes serão divididas em quatro potes, distribuídas de acordo com a classificação no ranking da Conmebol. A exceção são os times desclassificados na pré-Libertadores, que estão no pote 4.

Além do Leão do Pici, serão mais seis clubes do Brasil na competição. O país estará representado por América-MG, Botafogo, Goiás, RB Bragantino, Santos e São Paulo. De acordo com as regras do sorteio, clubes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo. A exceção, mais uma vez, são as equipes que caíram na fase preliminar da Libertadores. Dessa forma, o Fortaleza pode ficar na mesma chave de outro brasileiro.

Veja potes:

Pote 1: São Paulo, Santos, Peñarol, LDU, Estudiantes, Emelec, San Lorenzo e Independiente Santa Fe.

Pote 2: Botafogo, Red Bull Bragantino, Guaraní, Universitario, Deportes Tolima, Newell's Old Boys, Defensa y Justicia e Palestino.

Pote 3: América-MG, Goiás, Tigre, Danubio, Oriente Petrolero, Estudiantes de Mérida, Blooming e Universidad César Vallejo.

Pote 4: Gimnasia y Esgrima, Tacuary, Puerto Cabello, Audax Italiano, Magallanes, Huracán, Fortaleza e Millonarios.





