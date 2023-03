Caio Alexandre, do Fortaleza, é o volante da Série A com mais assistências em 2023

O volante Caio Alexandre é um dos destaques do Fortaleza neste início de temporada. Responsável pela organização do meio-campo tricolor, o jogador acumula bons números pelo Leão do Pici.



Com 16 jogos disputados, o camisa 8 é o volante da Série A com mais assistências em 2023. Até aqui, são quatro passes para gol, além de dois tentos assinalados. Além disso, é o líder de assistências do time tricolor. Os números são do Sofascore.



O atleta de 24 anos, inclusive, contribuiu com o passe para o gol de Thiago Galhardo na vitória leonina por 4 a 0 diante do Ferroviário. O jogo em questão foi disputado no último sábado, 25, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.



Com Caio Alexandre no comando do meio-campo, o Fortaleza vive boa fase na temporada. Nos últimos três jogos, o Tricolor do Pici não só conquistou vitórias, como goleou os adversários, todos pelo mesmo resultado: 4 a 0. O Ferroviário acabou sendo a maior vítima do Leão neste recorte de placares elásticos.



