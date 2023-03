Fortaleza na Sul-Americana: conheça a formato de disputa da competição e detalhes

Eliminado na Libertadores, o Fortaleza voltará a jogar a Copa Sul-Americana após três anos. O formato do torneio mudou em relação à primeira e única participação do Tricolor nele, em 2020. A própria fase de grupos, por exemplo, não existia quando o Leão jogou sua primeira competição internacional.

Da temporada passada para cá, houve nova mudança na fórmula de disputa do segundo torneio de clubes da Conmebol, como a inclusão de playoffs antes das oitavas de final. O Esportes O POVO detalha, abaixo, todas as etapas da “Sula” a partir da fase de grupos, que terá as chaves definidas por sorteio no dia 27 de março, na sede da Conmebol, no Paraguai.

Formação dos grupos

São quatro potes, já definidos com os jogos (16) da primeira fase do torneio e a chegada das quatro equipes eliminadas na Fase 3 da Libertadores, que vão para o pote 4, caso do Fortaleza.

A Conmebol ainda não confirmou a composição dos potes, mas ao que tudo indica são os seguintes:

Pote 1 - Peñarol-URU, São Paulo, Santos, LDU-EQU, Estudiantes-ARG, Emelec-EQU, San Lorenzo-ARG, Santa Fé-COL

Pote 2 - Defensa y Justicia-ARG, Guraní-PAR, Red Bull Bragantino, Universitario-PER, Tolima-COL, Botafogo, Newell's Old Boys-ARG, Palestino-CHI

Pote 3 - Petrolero-BOL, Est. de Mérida-VEN, Danubio-URU, Tigre-ARG, América-MG, Blooming-BOL, Goiás, César Vallejo-PER

Pote 4 - Audax Italiano-CHI, Gimnasia y Esgrima-ARG, Puerto Cabello-VEN, Tacuary-PAR, Magallanes-CHI, Millionarios-COL, Fortaleza, Huracán-ARG

Cada grupo terá um time de cada pote (sorteio por ordem de potes, do 1 para o 4)



Não podem ter dois clubes do mesmo país em cada pote

Jogos da Fase de Grupos

Definidos os grupos, a ordem dos jogos está previamente definida pelo regulamento. Serão seis partidas, sendo três em casa e três fora para cada time, e ao final das seis rodadas:

O líder de cada grupo vai direto para as oitavas de final



O segundo colocado de cada grupo vai para a disputa de playoffs contra os terceiros colocados de cada grupo da Libertadores (que caem de lá)

Ordem dos jogos do Fortaleza na fase de grupos:

1 - Fortaleza x Adversário Pote 2 (semana de 5 de abril)

2 - Adversário Pote 1 x Fortaleza (semana de 19 de abril)

3 - Fortaleza x Adversário Pote 3 (semana de 3 de maio)

4 - Fortaleza x Adversário Pote 1 (semana de 24 de meio)

5 - Adversário Pote 3 x Fortaleza (semana de 7 de junho)

6 - Adversário Pote 2 x Fortaleza (semana de 28 de junho)

Playoffs

Os segundo colocados dos grupos vão ser ordenados por critério de melhor campanha entre os números 9 e 16. Os times que foram terceiro colocados em seus grupos na Libertadores também serão ordenados da mesma forma, entre os números 17 e 24.

Assim sendo, os confrontos dos playoffs serão:

9 X 24

10 X 23

11 X 22

12 X 21

13 X 20

14 X 19

15 X 18

16 X 17

Jogos de ida e volta, com mando de campo da segunda partida para o time que já estava na Sul-Americana



Avançam os oito clubes vencedores para as oitavas de final

Oitavas de final e chaveamento

Os duelos serão definidos por sorteio. Em um pote vão estar os oito líderes da fase de grupos, ordenados por critério de melhor campanha entre os números 1 e 8. No outro, os classificados dos playoffs. Com a definição das partidas, já se saberá o chaveamento até a final.

Os times que vieram do pote de líderes vão disputar o jogo de volta como mandantes



Nas quartas e semifinais, o time que tiver o número de classificação mais baixo, fará o jogo de volta em casa

Final

A decisão será realizada em jogo único, em Montevidéu, em estádio ainda a definir. A data marcada é 28 de outubro.

Premiação

Fase de Grupos - 900 mil dólares (R$ 4,7 milhões - aprox.)



Por jogo vencido - 100 mil dólares (R$ 527 mil - aprox.)

Playoffs - 500 mil dólares (R$ 2,6 milhões - aprox.)

Oitavas de final - 550mil dólares (R$ 2,8 milhões - aprox.)

Quartas de final - 600 mil dólares (R$ 3,1 milhões - aprox.)

Semifinal - 800 mil dólares (R$ 4,2 milhões - aprox.)

Vice-campeão - 2 milhões de dólares (R$ 10,5 milhões - aprox.)

Campeão - 5 milhões de dólares (R$ 26,3 milhões - aprox.)



