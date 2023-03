Fim de jejum: Thiago Galhardo volta a marcar após seis jogos

Camisa 91 saiu do banco de reservas já no segundo tempo e precisou de apenas cinco minutos em campo para deixar sua marca

Na tarde deste sábado, 25, o Fortaleza voltou a golear o Ferroviário pelo placar de 4 a 0, desta vez, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Além da vitória tricolor, o jogo ficou marcado pelo fim do jejum de gols de Thiago Galhardo, que voltou a balançar as redes, após seis partidas.

O último gol do camisa 91 havia sido marcado no dia 2 de março, quando o atacante abriu o caminho da goleada tricolor sobre o Deportivo Maldonado, pela Copa Libertadores, por 4 a 0. De lá para cá, foram 22 dias sem balançar as redes adversárias.

O período de jejum foi marcado por dois confrontos contra o Cerro Porteño, um clássico contra o Ceará, um jogo contra o Santa Cruz e três duelos contra o Ferroviário. Mesmo com a falta de gols nos últimos jogos, o atacante tricolor acumula bons números na atual temporada, com oito gols e duas assistências, em 19 jogos.

