Novo goleiro do Fortaleza, Kozlinski faz primeiro treino no Pici

Horas após chegar a Fortaleza, o goleiro Maurício Kozlinski se apresentou no centro de excelência Alcides Santos, na manhã desta terça-feira, 21. Ele fez exames médicos e físicos e logo após treinou na academia do clube e no campo.

Como a delegação do Tricolor embarcou cedo para Recife, o novo reforço do Leão não teve contato com o elenco, mas ressaltou a receptividade dos funcionários e da comissão técnica. “Um clube muito acolhedor, que está se estruturando bastante. Eu já tinha jogado com alguns jogadores, não pude encontrar todos hoje por conta da viagem, mas fui muito bem recebido tanto pelo clube quanto pela torcida do Fortaleza. Estou muito feliz de estar aqui e espero que a gente faça um grande trabalho”, disse ao site oficial do Fortaleza.

Kozlinski foi regularizado ainda na segunda-feira e por isso tem condições de defender o Leão na Copa do Nordeste. Ele estava treinando normalmente no Guarani-SP e poderia ter viajado com o time, já que chegou na noite de segunda, mas a comissão técnica não o relacionou.

O novo goleiro chegou para suprir a lacuna deixada por João Ricardo, que ficará até oito semanas fora de combate, em um momento com partidas decisivas pela Copa do Nordeste — ele não pode jogar pelo Campeonato Cearense.

A ideia é que ele seja um reserva imediato para Fernando Miguel, com quem Kozlinski já trabalhou no Atlético-GO em 2021, mas que também tenha condições de brigar pela posição. “A expectativa de poder estar ajudando sempre que precisar, trabalhar bastante para poder representar o tamanho que é o clube, a nossa torcida e está sempre pronto trabalhando para poder representar o clube da melhor maneira possível”, afirmou.

O contrato dele com o Fortaleza vai até o fim da temporada. Ele veio como agente livre após rescindir com o Bugre.



