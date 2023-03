Vojvoda cita preparação física e psicológica para enfrentar o Ferroviário

Após eliminação na Libertadores, Leão do Pici encara o time coral pela semifinal do Estadual

O Fortaleza se despediu da Libertadores na noite desta quinta-feira, 16, após ser derrotado pelo Cerro Porteño por 2 a 1. No entanto, o time tricolor não terá tempo para lamentar o resultado. No domingo, 19, a equipe enfrenta o Ferroviário em jogo de volta pela semifinal do Campeonato Cearense.

Ciente da relevância do duelo, o técnico Juan Pablo Vojvoda afirmou, em entrevista coletiva, que terá que trabalhar os aspectos físico e psicológico para o confronto. Além disso, também comentou o fato de ter um elenco acostumado a jogar decisões.

"Temos que trabalhar dois aspectos: físico e psicológico. Físico porque sexta já estamos em Fortaleza e domingo jogamos uma semifinal, que é importante para nós. Temos um elenco que está acostumado a jogar a cada três dias, a jogar coisas importantes. Vamos trabalhar todos os aspectos para chegar bem", disse.



Desclassificado na Libertadores, o Fortaleza disputará outra competição internacional em 2022, a Copa Sul-Americana. Presente no pote 4, a equipe leonina aguarda o sorteio, marcado para o dia 27, que define a composição dos grupos. Além da Sula, o Leão ainda disputa Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão ao longo da temporada.

Ingressos para a semifinal

Os bilhetes para o duelo entre Fortaleza e Ferroviário estão disponíveis desde terça-feira, 15, com promoção de meia-entrada para mulheres. Além disso, o check-in já está aberto para todos os planos de sócio-torcedor. A comercialização dos tíquetes ocorre tanto de forma virtual quanto nas lojas oficiais do clube.



O duelo que decide quem avança para a grande final do Campeonato Cearense acontece no próximo domingo, 19, às 18h30min, na Arena Castelão.