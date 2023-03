Susto em voo e fim de "zica": torcedor viaja ao Paraguai para acompanhar Fortaleza na Libertadores

Torcedor do Fortaleza, Giuliano Pontes, 28, espera finalmente presenciar uma vitória da equipe cearense em solo estrangeiro. Em outros três jogos do Leão fora do Brasil que Giuliano esteve, o Tricolor perdeu

O duelo decisivo entre Cerro Porteño e Fortaleza pela terceira fase da Libertadores, nesta quinta-feira, 16, em Assunção, no Paraguai, marcará a quarta viagem internacional do torcedor Giuliano Pontes, 28, para acompanhar o clube do coração. Fanático pelo Tricolor, ele espera finalmente presenciar uma vitória da equipe cearense em solo estrangeiro.

Para chegar até Assunção, o trader esportivo passou por um susto no voo de Fortaleza a Campinas. A viagem do torcedor tricolor para ver o time do Pici no Paraguai, inclusive, desagradou a esposa.

"Pegamos o voo na chuva, passamos mais de 40 minutos no ar rodando para pousar em Campinas-SP devido ao clima chuvoso. Deixei meu filho recém-nascido em casa, minha esposa ficou chateada, mas pelo o Fortaleza vale tudo", contou Giuliano.

"Falei que se passasse do Deportivo Maldonado-URU, eu iria. Avisar logo com antecedência para ir lapidando, mas ficou com raiva do mesmo jeito", completou.

O torcedor comprou a viagem antes mesmo do resultado do jogo da ida, vencido pelo Cerro Porteño por 1 a 0 no Castelão, na última quinta-feira. De Campinas, ele e outros amigos seguiram para Foz do Iguaçu em novo voo.

Nesta quinta-feira, Giuliano completará o trajeto até Assunção de ônibus, partindo de Foz. Serão seis a oito horas de viagem para presenciar o confronto decisivo do Leão na esperança que desta vez seja diferente das outras três experiências.

Giuliano assistiu in loco as partidas do Fortaleza contra o Independiente-ARG (2019, Sul-Americana), River Plate-ARG (2022, Libertadores) e Estudiantes-ARG (2022, Libertadores), na casa dos adversários. O Leão perdeu os três duelos.

"Dessa vez eu vou tirar o caé", afirmou.

Cerro x Fortaleza vale vaga na fase de grupos

O Fortaleza enfrenta o Cerro Porteño-PAR às 19 horas desta quinta-feira por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O duelo será disputado no estádio General Pablo Rojas. Para se classificar, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de triunfo por apenas um gol de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis. Se o jogo terminar empatado, o Leão estará eliminado.

Prováveis escalações

Cerro Porteño-PAR

4-4-2: Jean; Espínola, Patiño, Pedro Álvarez e Gabriel Báez; Cláudio Aquino, Á. Cardozo Lucena, Wilder Vieira e Federico Carrizo; Churín e Morales. Téc: Facundo Sava

Fortaleza

3-5-2: Fernando Miguel (João Ricardo); Brítez, Benevenuto e Titi; Pikachu, Hércules, Caio Alexandre, Pochettino e Lucas Crispim; Romarinho e Thiago Galhardo (Lucero). Téc: Vojvoda

Com informações de Mateus Moura e Brenno Rebouças

