Com promoção para mulheres, Fortaleza ganha mais de 2 mil sócias em quatro dias

Com quatro dias de promoção destinado exclusivamente para mulheres, o Fortaleza conquistou um número relevante de adesões ao programa de fidelidade. Neste recorte de tempo, o Tricolor do Pici ganhou 2073 novas sócias-torcedoras.

No mês em que homenageia as mulheres, o Fortaleza adotou valores a partir de R$ 12,45, com preços promocionais de planos com até 60% de desconto para as torcedoras do Tricolor. Para Gigliani Maia, gestor do programa de sócio-torcedor do Leão, a expectativa é de que o número de adesões siga em crescimento.

“É com muita felicidade ver, em mais um ano, o sucesso da promoção do mês da mulher. As torcedoras do Fortaleza sempre se fazem presentes, o nosso público feminino vem crescendo bastante nos últimos anos. Isso é muito importante de ver. Nos jogos, é notório as mulheres sendo cada vez mais presente, comprando produtos, aderindo ao plano de sócio torcedor, e principalmente, ajudando o Fortaleza a ser mais forte”, disse Gigliani Maia.

Promoção segue durante todo o mês de março

De acordo com o site oficial do Fortaleza, o clube possui, nesta terça-feira, 14, 42.233 sócios. Os valores promocionais para as mulheres continuam até o dia 31 de março.