"Totalmente reprovável", afirma Paz sobre briga das torcidas organizadas do Fortaleza

As duas principais torcidas organizadas do Leão protagonizaram confusões nas arquibancadas da Arena Castelão no último Clássico-Rei

Cenas lamentáveis da torcida do Fortaleza foram registradas no último Clássico-Rei. No dia 5 de março, as duas principais torcidas organizadas do Leão protagonizaram confusões nas arquibancadas da Arena Castelão. Em entrevista ao podcast Na cara do gol, nesta terça-feira, 14, o presidente Marcelo Paz afirmou que a atitude dos grupos é “totalmente reprovável” e ressaltou que as brigas resultam em prejuízo à imagem do clube.



“A briga das torcidas organizadas do Fortaleza é totalmente reprovável. Nós tivemos o jogo contra o Maldonado que nós fizemos uma festa linda na arquibancada. Aquela foi especial, belíssima, a energia, o placar, o resultado, tudo favoreceu. E, no domingo, uma vergonha da torcida, no clássico contra o Ceará, brigando. Todo mundo vendo, correndo, jogando cadeira. Aquilo é ridículo. Um prejuízo para a imagem do clube. O torcedor comum não quer mais ir para aquele setor da arquibancada”, destacou.

Após a partida contra o Ceará, no dia 5 de março, o clube emitiu uma nota em que repudiou as confusões e se colocou à disposição das autoridades no processo de identificação dos envolvidos. O Fortaleza disse ser favorável à aplicação de punições exemplares, inclusive financeiramente, pelos danos causados ao patrimônio público. Caso algum sócio-torcedor esteja envolvido, o clube irá expulsá-lo definitivamente do programa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O mandatário contou que jogadores do elenco tricolor já conversaram com as torcidas, a fim de resolver o problema. “Eu já conversei inúmeras vezes com as torcidas organizadas. Já chamei no Pici. Falei que Fortaleza é a mãe e o pai de vocês. Se vocês não se gostam, tudo bem, mas se respeitem. Já fizemos punição. O clube várias vezes já conversou, jogadores já conversaram. Teve jogador do Fortaleza que chegou e disse que queria conversar e não resolveu. Então não tem omissão do clube. Eu conheço ele e quando tiver de punir, nós vamos punir. O clube se posicionou, tentou o diálogo, chamei pessoas, líderes e fundadores das torcidas. Acho que vão achar o caminho, mas o clube não vai ser conivente. Por várias vezes eu fui resolver pessoalmente e espero que se resolva”, explicou.



Em entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, concedida em novembro de 2022, Marcelo Paz pediu o fim das brigas das torcidas organizadas. O mandatário do Leão do Pici citou a TUF e a JGT e ressaltou que as confusões só prejudicam o clube.

“E o segundo pedido que eu quero fazer é para as torcidas organizadas do Fortaleza: deixem de brigar. Deixem de usar o ambiente do estádio como ambiente de confronto. Isso não faz bem ao Fortaleza. Eu sofri muito com isso esse ano, e o Fortaleza também. Quando começavam a brigar o time perdia, não ganhava, a energia era ruim porque havia ali uma disputa, que não faz sentido porque você está disputando com quem é seu irmão”, disse.



Tags