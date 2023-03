Titi mostra confiança na classificação do Fortaleza: "Temos totais condições"

Jogo da volta da terceira fase da Libertadores acontecerá na próxima quinta-feira, 16, às 19 horas, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai

O Fortaleza iniciou a busca por uma vaga na fase de grupos da Libertadores com derrota. Na noite desta quinta-feira, 9, o Tricolor do Pici perdeu por 1 a 0 para o Cerro Porteño-PAR, na Arena Castelão, no duelo de ida da terceira fase da competição. Após o revés, o zagueiro Titi afirmou que o Leão apresentou grandes oportunidades de largar com um resultado positivo e destacou que o time tem “totais condições” de garantir a classificação no Paraguai.

“A gente teve um volume de jogo grande. Tivemos muitas possibilidades de fazer o primeiro gol, até de sair na frente de nosso adversário e isso nos dá a confiança que vamos para o Paraguai em busca da classificação, em busca do nosso objetivo que é classificar. Hoje (quinta) tivemos um resultado adverso, mas temos totais condições pelo que foi o jogo para chegar lá e vencermos”, ressaltou.

Para assegurar a vaga no tempo normal, a equipe de Vojvoda precisará vencer o time paraguaio por dois ou mais gols de diferença. O escrete vermelho-azul-branco também pode se classificar nas disputas de pênaltis caso a equipe cearense vença por apenas um gol de diferença.

O atleta também exaltou a festa da torcida tricolor nas arquibancadas do Gigante da Boa Vista. “Foi uma noite inesquecível. É uma Libertadores. Vocês poder trazer um grande evento desse para o nosso Estado é motivo de muita alegria para o nosso torcedor e o nosso torcedor vem para o estádio, faz uma linda festa. Não é à toa que circula no mundo todo as imagens da Arena do Leão e a gente fica muito feliz de poder fazer parte dessa história”, disse.

Decisão no Paraguai

O jogo da volta da terceira fase da Copa Libertadores acontecerá na próxima quinta-feira, 16, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. A bola rola a partir das 19 horas.



