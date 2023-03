Caio Alexandre prega confiança na classificação do Fortaleza: "Tem 90 minutos lá"

Apesar da derrota no primeiro confronto diante do Cerro Porteño, o clima não é de desânimo entre os jogadores do Fortaleza. O volante Caio Alexandre, após o jogo, reconheceu a dificuldade por se tratar de uma partida da Libertadores, mas pregou confiança na classificação do Fortaleza no segundo confronto, que será realizado no Paraguai.

“É uma partida de Libertadores, né, é um jogo muito difícil. Criamos muitas chances, número alto de finalizações. Hoje, infelizmente, acabamos tomando gol do adversário. Mas a série está muito viva ainda, tem 90 minutos lá. Para o Fortaleza nunca foi fácil. O Fortaleza tem grandes conquistas, na última Libertadores conquistou uma classificação fora de casa. Então vamos seguindo nessa conta”, disse o volante.

Para conquistar a classificação à fase de grupos da Libertadores, o Fortaleza precisa, obrigatoriamente, vencer o jogo no Paraguai por pelo menos um gol de diferença para levar a disputa aos pênaltis. Antes do decisivo duelo, porém, o Leão encara o Ferroviário, em duelo válido pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense.

“Temos um confronto difícil no domingo, mas sabemos que na próxima quinta-feira, no Paraguai, também será. É dar o nosso melhor, continuar finalizando e propondo o jogo. É correr atrás para, se Deus quiser, sair classificado”, enfatizou.