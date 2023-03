Fortaleza volta a perder como mandante após seis meses

Jogando na Arena Castelão, Tricolor do Pici sofreu derrota para o Cerro Porteño na noite desta quinta-feira, 9

O Fortaleza não conseguiu fazer valer o “fator casa” na noite desta quinta-feira, 9. Na Arena Castelão, o time tricolor foi derrotado pelo Cerro Porteño por 1 a 0 no jogo de ida da terceira fase preliminar da Libertadores.



Esse foi o primeiro revés do Leão do Pici como mandante após seis meses de invencibilidade. A última derrota em seus domínios ocorreu no dia 4 de setembro de 2022, quando foi superado pelo Botafogo por 1 a 0 em jogo da 25ª rodada da Série A.



Durante o período, a equipe leonina disputou 14 partidas como mandante, sendo doze vitórias e dois empates. Devido a reforma do Castelão, principal casa do Fortaleza, o time ainda mandou sete partidas no Estádio Presidente Vargas, vencendo todas.



Missão no jogo da volta

Com o resultado, o Tricolor, que teve um jogador a mais e desperdiçou um pênalti, terá que reverter a desvantagem no jogo da volta, no Paraguai, para garantir a classificação.

Caso o Leão vença por dois gols de diferença na segunda partida, a equipe confirma, no tempo regulamentar, a vaga na fase de grupos do torneio continental. Se o triunfo tricolor for por um tento, a disputa será nos pênaltis, enquanto o empate favorece o clube paraguaio. Vale lembrar que o derrotado disputará a Copa Sul-Americana.

O segundo confronto entre Fortaleza e Cerro Porteño acontece na próxima quinta-feira, 16, às 19 horas, no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

