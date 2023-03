Fortaleza passa em branco no ataque pelo segundo jogo seguido

Pouco inspirado na noite desta quinta-feira, 9, o ataque do Fortaleza novamente passou em branco, desta vez na derrota para o Cerro Porteño, na Arena Castelão, pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores. Pelo segundo jogo em sequência, o setor ofensivo do Tricolor do Pici não conseguiu ser efetivo para tirar o zero do placar.

Sem o ataque funcionando, a consequência veio com duas derrotas consecutivas. Além do revés por 1 a 0 para o Cerro Porteño, o escrete vermelho-azul-e-branco também foi superado pelo Ceará, no Clássico-Rei válido pela Copa do Nordeste.

Sobre o assunto Com um a mais e pênalti perdido, Fortaleza é derrotado pelo Cerro Porteño no Castelão

Diante do clube paraguaio, o Tricolor ainda teve um pênalti ao seu favor na primeira etapa, mas Thiago Galhardo não converteu a cobrança, que foi defendida pelo goleiro Jean. No segundo tempo, mesmo com um jogador a mais desde os 14 minutos, já que Rivas foi expulso, a equipe não foi eficaz para transformar a vantagem numérica em bola na rede.

É a primeira vez, nesta temporada, que o time comandado por Vojvoda passa dois jogos seguidos sem marcar gols. Ao todo, em 2023, o Fortaleza anotou 27 tentos em 15 partidas disputadas, sendo Thiago Galhardo o artilheiro do time, com sete.