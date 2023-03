Yago Pikachu lamenta falta de efetividade do Fortaleza na derrota diante do Cerro

Jogador foi entrevistado na saída de campo após o revés por 1 a 0 e acentuou que equipe ainda tem 90 minutos do jogo de volta para correr atrás do resultado

O Fortaleza saiu de campo nesta quinta-feira, 9, em desvantagem na busca por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Com pênalti perdido e um jogador a mais, o Leão do Pici foi superado em 1 a 0 pelo Cerro Porteño na Arena Castelão. Na saída de campo, o ala Yago Pikachu pontuou que o grupo não conseguiu somar pontos por falta de efetividade.

"(Faltou) um pouco mais de efetividade, principalmente no primeiro tempo antes da gente tomar o gol. Controlamos bem as ações do jogo, antes do gol o adversário não tinha gerado perigo nenhum e, com 1 a 0 ao seu favor, todo lá atrás esperando o contra-ataque com dois jogadores. É uma equipe forte", disse ele.

O atleta, no entanto, ressaltou que a equipe tentou de todas as formas alcançar o gol e ainda irá tentar no jogo de volta. "A gente tentou de todas as formas, mas não fomos eficientes. É levantar a cabeça, pois ainda tem 90 minutos para tentarmos reverter esse resultado", finalizou.

O segundo confronto entre Fortaleza e Cerro Porteño acontece na próxima quinta-feira, 16, às 19 horas, no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. Antes, o Tricolor do Pici tem outra decisão para disputar: o Ferroviário, no domingo, 12, em duelo válido pela primeira partida da semifinal do Campeonato Cearense. (Com Mateus Moura)

