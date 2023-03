Sub-20: Fortaleza anuncia contratação do meia Caio Dantas, ex-Vasco

O jovem de 19 anos fez boa parte de sua formação na base no clube carioca e firmou contrato com o Leão do Pici até maio de 2025

O Fortaleza segue reforçando as categorias de base. Na tarde desta terça-feira, 7, o Tricolor do Pici anunciou a contratação do meia Caio Dantas, que estava no Vasco. O atleta firmou contrato com o novo clube até maio de 2025.

Desde a última semana na capital cearense, o jovem de 19 já está integrado ao elenco leonino e, por consequência, fazendo parte dos treinamentos comandados por Leandro Zago. Ele será reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, todas na categoria sub-20.

Caio, inclusive, já está apto para estrear com a camisa do Fortaleza. O primeiro jogo do meia poderá ser nesta quarta-feira, 8, diante do Grêmio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O duelo acontece no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.

Durante a passagem no Vasco, Caio Dantas conquistou o Campeonato Carioca Sub-20 e disputou a Copinha deste ano, sendo utilizado em todas as partidas. No Cruzmaltino, o meia também chegou a ser convocado para a seleção brasileira de base.

“É uma sensação incrível, estou muito feliz em ter a oportunidade de representar esse clube gigante. Espero ajudar a todos do elenco com a certeza de que teremos um ano muito vitorioso”, comemorou Caio após ser anunciado pelo Fortaleza.

