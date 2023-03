Goleiro Jean é novidade no Cerro Porteño para jogo contra o Fortaleza pela Libertadores

O goleiro Jean Fernandes será uma das novidades do Cerro Porteño para enfrentar o Fortaleza na quinta-feira, 9, em jogo de ida da terceira fase preliminar da Libertadores. As equipes se enfrentam às 19h, na Arena Castelão.



No clube paraguaio desde 2021, o arqueiro brasileiro se lesionou na partida contra o Guairenã, em jogo do Torneio Apertura do Paraguai. Afastado dos gramados desde o dia 17 de fevereiro, ele embarcou para a capital cearense com os seus companheiros de clube nesta terça, 7.

Por conta da lesão, Jean não atuou nos dois jogos do Cerro contra o Curicó Unido, do Chile, na segunda fase preliminar da Libertadores. Miguel Martínez, de 24 anos, foi o escolhido para substituí-lo.

Nesta quarta-feira, 8, o time paraguaio treina na capital cearense. Na atividade, o técnico Facundo Sava decidirá se o brasileiro disputará ou não a partida.

O Cerro Porteño chega para o confronto diante do Fortaleza após empatar em 2 a 2 com o rival Olímpia no último sábado, 4.

Números de Jean

Dono da camisa 13 no time azul-grená, o goleiro brasileiro acumula 74 jogos desde que chegou ao Paraguai. Nesta temporada, Jean jogou quatro partidas e sofreu dois gols. Em Assunção, ele levantou o título do Torneio Clausura de 2021.

Essa é a primeira experiência do arqueiro fora do país. No Brasil, ele vestiu as camisas de Bahia, São Paulo e Atlético Goianiense.