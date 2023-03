Copa do Nordeste: Ferroviário bate Campinense pelo placar de 3 a 2 na Paraíba

Em jogo de cinco gols, Ferroviário vence fora de casa e volta ao G4 do Nordestão. Com gols de Rodrigo Negueba, Deizinho e Erick Pulga, Tubarão da Barra conquistou sua segunda vitória na competição

O Ferroviário venceu o Campinense, pelo placar de 3 a 2, na tarde deste sábado, 4, no estádio Amigão, em Campina Grande. A partida foi válida pela sexta rodada da Copa do Nordeste 2023. Com a vitória, o Tubarão da Barra se consolida como um forte candidato a uma vaga nas quartas de final da competição regional.

Os gols da equipe cearense foram marcados por Rodrigo Negueba, Deizinho e Erick Pulga. Já a Raposa teve seus tentos anotados por Thiaguinho e Passira. Com o resultado, o Tubarão da Barra segue invicto no Nordestão, em seis jogos disputados, são duas vitórias e quatro empates.

O próximo compromisso do Ferrão está agendado para esta quarta-feira, 8, quando recebe o Santa Cruz, às 19h, no estádio Presidente Vargas, em mais um confronto válido pela Copa do Nordeste.

O Jogo

O Ferroviário foi a campo sabendo que uma vitória poderia deixar a classificação às quartas de final bem encaminhada para as duas últimas rodadas da Copa do Nordeste. Os primeiros minutos de partida foram de muito estudo por parte de ambas as equipes.

Com um maior controle da posse de bola, foi o Ferroviário que começou assustando. Aos nove minutos, Juninho Quixadá lançou Erick Pulga na ponta esquerda, veloz, o jogador invadiu a área do Campinense, mas foi travado pela defesa no momento da finalização.

No minuto seguinte, a Raposa bem que tentou levar perigo à meta do goleiro Hugo, após falha da defesa coral, Passira recebeu com liberdade, mas chutou muito longe do gol.

Aos 14 minutos de jogo, o Tubarão da Barra transformou a boa atuação em gol. Rodrigo Negueba disparou pela ponta direita, chegou à linha de fundo e chutou em direção ao gol, a finalização surpreendeu o goleiro Otávio Passos, que nada pôde fazer para evitar que o placar fosse aberto pelo Ferrão.

Com a vantagem, o Ferroviário administrava o resultado em campo. Sem sustos, a equipe coral caminhava para terminar o primeiro tempo em vantagem. Entretanto, aos 42 minutos da etapa inicial, Mauri cruzou na área, o goleiro Hugo não conseguiu afastar a bola, que sobrou para Passira ajeitar de cabeça para Thiaguinho, que, sem marcação, bateu forte para estufar as redes de Hugo.

O segundo tempo começou em um ritmo frenético. Com apenas 10 segundos da etapa final, Quixadá recebeu na entrada da área e finalizou forte, mas parou em Otávio Passos, que espalmou para escanteio. O lance serviu para acordar a equipe paraibana, que cresceu nos minutos seguintes.

Antes mesmo dos dois minutos do segundo tempo, o Campinense chegou a balançar as redes novamente, mas o lance foi invalidado, de maneira correta, já que Thiaguinho estava impedido quando mandou a bola para o fundo do gol.

Aos 16 minutos, o Tubarão teve a chance mais clara de gol da segunda etapa até aquele momento. Deizinho encontrou Erick Pulga sozinho dentro da área do Campinense, o ponta cabeceou sem força, mas obrigou o goleiro da Raposa a fazer a grande defesa da partida.

Aos 27 minutos, o Ferroviário começou a consolidar a vitória. Juninho Quixadá arriscou de muito longe, o goleiro Otávio deu rebote nos pés de Deizinho, que não desperdiçou. Os minutos seguintes foram de um jogo pegado, em que o Campinense não apresentava forças para buscar o empate.

Já aos 39 minutos, Erick Pulga sacramentou a vitória coral. Thiaguinho chegou à linha de fundo e cruzou para Pulga, que, com liberdade, na segunda trave, só rolou para o fundo do gol.

Com o 3 a 1 no placar, o Ferroviário baixou as suas linhas em campo. Já o Campinense, esbarrava na precipitação de seus jogadores, que não conseguiam superar a defesa do Tubarão da Barra. Somente aos 46 minutos, Passira logrou diminuir o estrago para a Raposa. Vanderlan ganhou da defesa do Ferrão e rolou para o camisa nove, que marcou o segundo gol do Campinense para fechar a partida.

