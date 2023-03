Galhardo pede foco do Fortaleza e destaca a importância da vitória no Clássico-Rei

Tricolor do Pici é o líder do grupo A da Copa do Nordeste com 15 pontos em seis jogos disputados

Após classificação na Libertadores, o Fortaleza já volta o foco para a Copa do Nordeste. No próximo domingo, 5, às 18h30min, o Tricolor do Pici encara o Ceará, na Arena Castelão. O meia-atacante Thiago Galhardo, na zona mista depois do duelo contra o Deportivo Maldonado, ressaltou a importância da vitória no Clássico-Rei.

“O principal é que não tem como se preparar treinando. É ver quem está 100% para poder ajudar. Nós conhecemos o Vojvoda e a gente não sabe de fato quem vai jogar. Eu quero muito estar disponível para poder estar nesse jogo porque como nós sabemos, já perdemos o primeiro Clássico. É um jogo que se a gente ganhar acho que já garante a nossa classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. Independente de ser primeiro ou segundo, garantir as quartas de final em casa. Temos que ter foco porque Clássico é muito importante”, destacou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogador também comentou sobre a festa da torcida no primeiro Clássico-Rei do ano disputado no estádio Presidente Vargas e espera a mesma recepção tricolor no domingo. “Tenho certeza que o Castelão mais uma vez vai estar lotado. Tem que ter torcida dos dois lados, mesmo quando o mando for nosso também. Foi muito bonita essa questão no jogo do PV. Independente do resultado, foi linda a festa das duas torcidas, não teve briga e isso tem que levar”, ressaltou.

O Tricolor do Pici é o líder do grupo A da Copa do Nordeste com 15 pontos em seis jogos disputados. Ao todo, soma cinco vitórias e uma derrota no certame regional.

Sobre o assunto Vojvoda exalta postura do Fortaleza em classificação na Libertadores: "Um time grande"

Guilherme celebra primeiro gol pelo Fortaleza e fala do gramado do Castelão: "Não é perfeito"

Fortaleza fatura R$ 3,1 milhões com classificação na Libertadores

Vojvoda projeta Clássico-Rei

Em entrevista coletiva após a vitória contra o Deportivo Maldonado, o técnico Vojvoda afirmou que o elenco está focado para o confronto.