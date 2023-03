Fortaleza inicia venda de ingressos para o Clássico-Rei no Castelão

O Fortaleza iniciou nesta sexta-feira, 3, a venda de ingressos para o Clássico-Rei válido pela Copa do Nordeste, marcado para este domingo, 5. Os torcedores tricolores podem adquirir os bilhetes nas Lojas 1918 do Pici, Conceito, North Shopping Bezerra e Grand Shopping Messejana.

Os valores dos ingressos variam entre R$ 25 e R$ 70. Os setores disponíveis são: Superior Sul, Superior Central, Inferior Sul e Bossa Nova.

De acordo com comunicado do clube, a venda dos ingressos está disponível apenas para compra em dinheiro. No dia da partida, os bilhetes serão vendidos a partir de cinco horas antes do jogo na bilheteria 3 da Arena Castelão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Galhardo pede foco do Fortaleza e destaca a importância da vitória no Clássico-Rei

Vojvoda afirma que o Fortaleza está focado no Clássico-Rei e diz: "É Especial"

Conmebol define datas de Fortaleza x Cerro Porteño pela Libertadores

O confronto entre as duas equipes na Copa do Nordeste marca o retorno da divisão da torcida meio a meio no Clássico-Rei. Entretanto, O prédio central — onde fica o setor premium —, como de praxe, ficará somente com o clube mandante, o Ceará.

Desde a Série A de 2019 que os jogos entre Ceará e Fortaleza no Gigante da Boa Vista estavam sendo feitos com a proporção de 70% para a torcida mandante e 30% para os visitantes.

A tendência é que a nova configuração se torne fixa para os próximos Clássicos-Rei.

VALORES

- Superior Sul: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

- Superior Central: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

- Inferior Sul: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

- Bossa Nova: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)

Tags