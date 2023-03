Pochettino cita aspectos que o Fortaleza pode melhorar para garantir classificação na Libertadores

O Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira, 2, em busca de uma vaga na terceira fase da Libertadores. Em coletiva concedida nesta quarta-feira, 1º, Tomás Pochettino citou alguns aspectos que a equipe precisa melhorar para vencer o Deportivo Maldonado e avançar na competição internacional.

"Sempre falamos com a comissão técnica, com nossos companheiros e buscamos melhorar. Vimos vídeos, falamos de que maneira podemos melhorar a saída de bola, sair jogando, temos que melhorar nisso. Na partida passada nos custou bastante, porque (houve) muitas disputas, muitas bolas longas e não pudemos fazer nosso jogo. Estamos mais focados em tratar de fazer o nosso (jogo) e não dependermos tanto dos rivais. E tratar de que o Maldonado seja um rival que não imponha seu jogo”, ressaltou.

O meia argentino também ressaltou que os jogadores precisam estar focados desde o início da partida, que acontece às 21 horas, na Arena Castelão. “A expectativa seguramente é que a equipe esteja muito ligada para a partida de amanhã, porque sabemos o que é a Libertadores para toda a América do Sul, para o clube. A partida de amanhã será muito difícil. É dar o máximo e entrar ligado”, destacou.

Como a partida de ida terminou empatada sem gols, o jogador afirmou que a equipe treina cobranças de pênaltis, mas frisou que o pensamento do grupo é classificar no tempo normal. "Depois do treinamento, batemos pênaltis. Cada um sabe a sua maneira de cobrar penalidades, tem sua penalidade. Não pensamos em chegar nos pênaltis porque é 50 % para cada. Nós estamos trabalhando para tentar ganhar nos 90 minutos. Mas, se acontecer, cada um tem que estar tranquilo e pensar em ganhar”, ressaltou.

O jogador afirmou que está com grande expectativa de voltar ao Castelão. O argentino lembra bem como foi enfrentar o Fortaleza com o estádio cheio e afirmou que quer sentir a mesma atmosfera a favor desta vez.



Adaptação no clube

Pochettino também comentou sobre sua adaptação no Tricolor do Pici. “Obviamente o jogador vai se adaptar mais rápido se conhecer o técnico, se conhecer o futebol, nesse caso o brasileiro. Eu já sinto que pude me adaptar melhor aqui porque é América do Sul e o Vojvoda me conhece muito bem. Isso ajuda a ter confiança para se comunicar com os companheiro em campo. Aqui tenho o reconhecimento do técnico e me ajudou bastante minha adaptação a ser mais rápido. Aqui sinto que estou encontrando o meu lugar e me sinto muito feliz e contente. Gosto muito do Brasil e do futebol brasileiro”, contou.



