Capitão do Fortaleza, Tinga ressalta "atmosfera diferente" em decisão na Libertadores

Leão do Pici recebe o Deportivo Maldonado nesta quinta-feira, 2, em jogo de volta da segunda fase preliminar

O Fortaleza se aproxima de mais uma decisão. Nesta quinta-feira, 5, o time tricolor enfrenta o Deportivo Maldonado em jogo de volta da segunda fase preliminar da Libertadores. A partida será disputada na Arena Castelão, às 21h.

Diante do confronto continental, o capitão da equipe, Tinga, falou sobre a expectativa de ver o estádio lotado diante do time uruguaio e citou que a atmosfera para um jogo de Libertadores é "diferente".

"É impressionante, a gente vê o estádio vazio, mas muitos não conhecem e não sabem como é viver isso com a camisa do Fortaleza e estar dentro de campo com mais de 50 mil pessoas. Então, a atmosfera é totalmente diferente, ainda mais na Libertadores", comentou.

Até a manhã desta quarta-feira, 1º, 50.832 torcedores confirmaram presença no jogo continental. O duelo entre Leão e Depor marcará a reabertura da Arena Castelão após três meses de obra, sobretudo no gramado. O time tricolor, inclusive, treinou no palco da partida nesta terça-feira, 28. Na oportunidade, o lateral elogiou o novo 'tapete'.

"Acho que tem tudo a ganhar, o campo dar para jogar, está muito bom e muita qualidade para a bola rolar."

Retrospecto tricolor no Castelão em Libertadores

O Leão já disputou quatro jogos no Gigante da Boa Vista pela Libertadores. Em 2022, ano que jogou pela primeira vez a competição, a equipe de Juan Pablo Vojvoda venceu uma partida, empatou duas e perdeu uma vez no estádio.





