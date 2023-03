Fortaleza é recebido com festa da torcida em chegada ao Castelão

Torcedores do Fortaleza recepcionaram a delegação do Leão na chegada ao Castelão com muita festa. Os tricolores acenderam sinalizadores e cantaram músicas de apoio ao time, que entra em campo às 21 horas desta quinta-feira, 2, para confronto decisivo contra o Deportivo Maldonado pela segunda fase da Libertadores.

Após o empate sem gols no Uruguai, a equipe do Pici precisa da vitória para se classificar no tempo regulamentar. Em caso de empate, Fortaleza e Maldonado vão decidir a vaga para a terceira fase da competição nos pênaltis.

Para o jogo desta quinta, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com os atacantes Moisés e Pedro Rocha, entregues ao Departamento Médico (DM) do clube, e ala-direito Yago Pikachu e o zagueiro Emanuel Brítez, dupla que cumpre suspensão.

Mais de 50 mil pessoas confirmaram presença na arquibancada, com a compra de ingressos ou check-in, e o clima visto nas partidas do ano passado, pela Libertadores, deve se repetir.

