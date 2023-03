Fortaleza convoca reunião do Conselho para apresentar acordo da Liga Forte Futebol

No início deste mês os clubes que compõem a Liga Forte Futebol (LFF) assinaram um compromisso de investimentos com as empresas Life Capital Partners e Serengeti Asset Management

Um dos participantes da Liga Forte Futebol (LFF), o Fortaleza anunciou que fará reunião para apresentar o acordo. O Conselho Deliberativo do clube convocou conselheiros e conselheiras para encontro, que será realizado no dia 3 de março, próxima sexta-feira, com o objetivo de tratar sobre a filiação à nova liga.

Na ocasião, será feita a ratificação da filiação do Fortaleza Esporte Clube à Liga Forte Futebol. Além disso, haverá a apresentação da Diretoria Executiva sobre a negociação de direitos comerciais e autorização para celebração de instrumento contratual.

A reunião acontece a partir de 18h30min, no salão de eventos da Sede da Associação Atlética dos Funcionários do Banco do Brasil (AABB), na Avenida Barão de Studart, nº 2917, bairro Dionísio Torres.

Sobre a Liga Forte Futebol

No início deste mês os clubes que compõem a Liga Forte Futebol (LFF), dentre eles Ceará e Fortaleza, assinaram um acordo de investimentos com a empresa brasileira Life Capital Partners e a norte-americana Serengeti Asset Management.

Disposta a contar com até 40 agremiações, a LFF é composta, atualmente, por 26 clubes. São eles: ABC, Atlhético-PR, Atlético-MG, América-MG, Atlético-GO, Avaí, Brusque, Chapecoense, Coritiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sport, Vila Nova e Tombense. Após nova reunião realizada na última segunda-feira, 6, os clubes assinaram um acordo de investimentos com a empresa brasileira Life Capital Partners e a norte-americana Serengeti Asset Management.

Marcelo Paz comentou sobre os motivos para a criação da LFF e reforçou que no futuro o intuito é juntar os clubes. “Está na hora da gente mudar, colocar uma divisão mais justa, uma marca do futebol brasileiro mais conhecida no mundo inteiro pelos clubes porque o futebol brasileiro é muito conhecido pela camisa amarela, pelo Neymar. Eu acho que clubes como o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo tem que ganhar mais porque são marcas nacionais, mas não tanto a mais. Diminuir essa diferença. O Forte Futebol está andando. Tem 26 clubes. Assinou com investidor. Mas, eu espero que mais na frente possa juntar todo mundo”, disse em entrevista ao podcast Reis da Resenha, da Jovem Pan-SP.



