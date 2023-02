Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo diante do Deportivo Maldonado pela Libertadores

Após empate sem gols no jogo de ida, equipes decidem quem avança no certame continental nesta quinta-feira, 2, às 21 horas, na Arena Castelão

O Fortaleza iniciou na tarde desta segunda-feira, 27, a venda de ingressos para o jogo decisivo diante do Deportivo Maldonado. A partida é válida pelo embate de volta da segunda fase da Copa Libertadores. No duelo de ida, as duas equipes empataram sem gols no Uruguai.

Anteriormente, a equipe já havia disponibilizado check-in para os sócios-torcedores. Até o domingo, 26, quase 24 mil torcedores já haviam confirmado presença no jogo, de modo que não há ingressos para os setores Premium e Bossa Nova.



Os torcedores interessados em adquirir entrada para os demais setores podem se dirigir a qualquer loja Leão 1918, licenciadas, e também no site efolia.net.br. O preço dos ingressos varia entre R$ 60 e R$ 120 a inteira e R$ 30 e R$ 60 a meia. Veja valor de cada setor:



Superior Sul: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Superior Central: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)



Superior Norte: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)



Inferior Sul: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)



Inferior Norte: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)



Setor Especial: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)



