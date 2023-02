Náutico reclama de arbitragem por gol de Lucero: "Claramente impedido"

Fortaleza e Náutico se enfrentaram pela sétima rodada da Copa do Nordeste na noite deste domingo, 26. Disputado no Estádio Presidente Vargas, o jogo marcou mais um triunfo do Leão no torneio. Com gols de Lucero e Romero, o time tricolor venceu por 2 a 1.

Derrotado, o Náutico, por sua vez, fez questão de demonstrar sua insatisfação com a arbitragem do confronto. Através de post nas redes sociais, o clube pernambucano reclamou do segundo gol do Leão na partida.

"Fim de jogo no Ceará. Com um gol claramente impedido, que só o bandeirinha não viu, perdemos por 2x1 para o Fortaleza pela Copa do Nordeste. Jael marcou o nosso gol", publicou.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O tento em questão foi assinalado por Martín Lucero aos 30 minutos da primeira etapa. Após excelente passe de Crispim para Pikachu, o camisa 22 deixou o argentino na cara do goleiro, que não perdoou e balançou as redes do PV.

A arbitragem do jogo foi de Paulo José Souza Mourão, sendo auxiliado por Antonio Adriano de Oliveira e Ivanildo Goncalves da Silva.

Sobre o assunto Brítez é expulso e desfalca o Fortaleza no Clássico-Rei pela Copa do Nordeste

Fortaleza se despede do PV com 100% de aproveitamento como mandante

Vojvoda avalia triunfo diante do Náutico e convoca torcida para duelo contra o Maldonado

Outros lances polêmicos

Ainda no fim do primeiro tempo, o Fortaleza viu o zagueiro Emanuel Brítez ser expulso no minuto 41. Em contra-ataque puxado por Jael, o defensor tricolor deu um tapa nas costas do atacante do Timbu, que caiu na entrada da área. Sendo assim, o árbitro apitou falta e apresentou cartão vermelho ao número 19.

Já nos minutos finais do jogo, a arbitragem assinalou pênalti para o Náutico. Em boa condição para marcar, Jael foi derrubado por Benevenuto, que levou cartão amarelado. Na cobrança, o atacante alvirrubro converteu e diminuiu o placar.

Tags