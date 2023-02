Fortaleza abre check-in e comunica preços de ingressos para jogo contra o Náutico

Dois dias depois que a CBF definiu a realização do duelo entre Fortaleza e Náutico, pela Copa do Nordeste, para o dia 26 de fevereiro, o Tricolor anunciou a abertura do check-in e divulgou os preços da venda de bilhetes avulsos para a partida, que marcará a despedida do Leão do PV, como mandante, na temporada 2023.

Os sócios-torcedores do Fortaleza já podiam realizar o check-in a partir desta segunda. O clube reforça o pedido para que apenas os tricolores que de fato vão ao estádio reservem lugar, uma vez que o PV tem capacidade limitada a 20.166 e só se podem vender ingressos da quantidade de assentos que sobrarem disponíveis.

A venda dos bilhetes avulsos (a carga que estiver disponível) começará apenas na quarta-feira, 22, a partir do meio-dia, nas lojas oficiais do Fortaleza ou no site eFolia. Para os setores Amarelo e Azul da arquibancada, a entrada custa R$ 40, enquanto para o setor laranja o valor é de R$ 80. Os ingressos para visitantes, que ficam no setor amarelo extra, tem preço de R$ 80 e para ficar nas cadeiras sociais o ingresso custa R$ 200. Há meia entrada para todos os lugares.

Como o Castelão deve ser entregue dia 27 de fevereiro e o Fortaleza precisa garantir entrada a todos os sócios-torcedores que possui — mais de 41 mil atualmente —, a partir de então, todos os jogos do Leão devem ser transferidos para o Gigante da Boa Vista. O jogo contra o Náutico, portanto, deve marcar a despedida do Tricolor do Estádio Presidente Vargas na temporada.



